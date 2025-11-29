Boutique éphémère Bibliothèque Ajain
Boutique éphémère Bibliothèque Ajain samedi 13 décembre 2025.
Boutique éphémère
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Boutique éphémère au rez-de-chaussée de la Biblioposte avec la présence d’exposants locaux. .
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36
English : Boutique éphémère
L’événement Boutique éphémère Ajain a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Grand Guéret