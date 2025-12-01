Boutique Éphémère Art & Création Boutique éphémère Cosne-Cours-sur-Loire

Boutique Éphémère Art & Création

Boutique éphémère 32 rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-12-12

La boutique des artistes et créateurs revient pour les fêtes de fin d’année à Cosne cours sur Loire ! Comme à son habitude, elle présentera les oeuvres d’une vingtaine de créateurs nivernais ou alentours, de quoi offrir ou s’offrir de beaux cadeaux, ou simplement découvrir des artistes !

Ouverture le vendredi 12 décembre, jusqu’au dimanche 04 janvier 2026 de 10h à 19h ! (fermeture les 25/12 et 01/01) .

+33 6 50 79 99 26

