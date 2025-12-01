Boutique Éphémère Art & Création Boutique éphémère Cosne-Cours-sur-Loire
Boutique Éphémère Art & Création Boutique éphémère Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Boutique Éphémère Art & Création
Boutique éphémère 32 rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2026-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12
La boutique des artistes et créateurs revient pour les fêtes de fin d’année à Cosne cours sur Loire ! Comme à son habitude, elle présentera les oeuvres d’une vingtaine de créateurs nivernais ou alentours, de quoi offrir ou s’offrir de beaux cadeaux, ou simplement découvrir des artistes !
Ouverture le vendredi 12 décembre, jusqu’au dimanche 04 janvier 2026 de 10h à 19h ! (fermeture les 25/12 et 01/01) .
Boutique éphémère 32 rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 79 99 26
English : Boutique Éphémère Art & Création
German : Boutique Éphémère Art & Création
Italiano :
Espanol :
L’événement Boutique Éphémère Art & Création Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)