Boutique éphémère salle de L’estuaire Cordemais samedi 15 novembre 2025.
salle de L’estuaire 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Des artisans et créateurs se rassemblent à l’hippodrome de Cordemais, salle Estuaire, pour présenter leurs produits lors d’une boutique éphémère.
Articles bébé, gastronomie, bougies, parfums, vêtements, sacs, dégustation de vins, céramique, meubles et décoration, produits de beauté et d’entretien, bijoux et accessoires… seront proposés.
Restauration sur place crêpes et galettes avec Tonnerre de Breizh .
