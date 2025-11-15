Boutique éphémère salle de L’estuaire Cordemais

Boutique éphémère

salle de L’estuaire 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Des artisans et créateurs se rassemblent à l’hippodrome de Cordemais, salle Estuaire, pour présenter leurs produits lors d’une boutique éphémère.

Articles bébé, gastronomie, bougies, parfums, vêtements, sacs, dégustation de vins, céramique, meubles et décoration, produits de beauté et d’entretien, bijoux et accessoires… seront proposés.

Restauration sur place crêpes et galettes avec Tonnerre de Breizh .

