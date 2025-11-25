Boutique éphémère Galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire
Boutique éphémère Galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire mardi 25 novembre 2025.
Boutique éphémère
Galerie de la Loire 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 09:30:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-11-30
Du Fil et des Mots et Chogan , sont de retour dans la boutique éphémère de la Galerie de la Loire, pour préparer vos fêtes de fin d’année. Ne manquez pas de découvrir leurs créations produits du quotidien, produits cosmétiques naturels, personnalisations à la demande… Avec également des ateliers Je crée ma tasse , les 26 et 29 novembre, sur réservation. .
Galerie de la Loire 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 44 84 19 enael13@gmail.com
English : Boutique éphémère
German : Boutique éphémère
Italiano :
Espanol :
L’événement Boutique éphémère Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire