Boutique éphémère Galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire

Boutique éphémère

Galerie de la Loire 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 09:30:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-30

Du Fil et des Mots et Chogan , sont de retour dans la boutique éphémère de la Galerie de la Loire, pour préparer vos fêtes de fin d’année. Ne manquez pas de découvrir leurs créations produits du quotidien, produits cosmétiques naturels, personnalisations à la demande… Avec également des ateliers Je crée ma tasse , les 26 et 29 novembre, sur réservation. .

Galerie de la Loire 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 44 84 19 enael13@gmail.com

