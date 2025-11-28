Boutique éphémère d’artisans d’art Boutique d’Artisanat d’Art Agen

Boutique éphémère d’artisans d’art

L’association Artisans 47 installe une boutique éphémère d’artisanat d’art regroupant 15 artisans pour la période des fêtes.

L’association Artisans 47 installe une boutique éphémère sur la période de novembre et décembre.

Artisans 47, Créateurs de belles choses a pour objectif de promouvoir l’artisanat d’art en Lot et Garonne et des départements limitrophes. Depuis plus de 35 ans, nous créons des lieux dédiés à l’artisanat d’art et aux savoir-faire. Notre association regroupe une quinzaine d’artisans évoluant dans différents domaines, la joaillerie, la céramique, la maroquinerie, le travail du bois, la manipulation de la lumière par un travail du papier et carton, le tissage, le vitrail…

Nos lieux sont des espaces d’expositions mais également de ventes. Les amateurs d’artisanat d’art ont ainsi la possibilité de consommer local et participent par ce geste citoyen à maintenir et faire vivre des petites entreprises qui ont un savoir-faire et du talent. .

Boutique d’Artisanat d’Art 14 Place des Laitiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 34 84 26 artesaneandoporelmundo@gmail.com

English : Boutique éphémère d’artisans d’art

For the fifth year running, the Artisans 47 association is setting up an ephemeral arts and crafts store

German : Boutique éphémère d’artisans d’art

Der Verein Artisans 47 richtet im fünften Jahr in Folge einen temporären Kunsthandwerksladen ein

Italiano :

L’associazione Artisans 47 sta allestendo un negozio di arti e mestieri effimeri con 15 artigiani per le festività.

Espanol : Boutique éphémère d’artisans d’art

Artisans 47 instala por quinto año consecutivo una tienda temporal de artesanía

