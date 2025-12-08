Boutique éphémère de créatrices à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval
Boutique éphémère de créatrices à la Salle Rouge
112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-12-08 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-08 2025-12-14
La Salle Rouge de Saint-Martin-Labouval se transforme en boutique éphémère artisanale et locale. Venez rencontrer des créatrices qui proposeront des ateliers, venez faire des emplettes !
Ambiance conviviale assurée.
Créatrices présentes
– Atelier Réquisition
– Charlotte aux fleurs: plantes médicinales, aromatiques, comestibles, eau de source infusée, tisanes et sirops.
– Lily Poule .
English :
The Salle Rouge in Saint-Martin-Labouval transforms itself into a temporary boutique for local craftspeople
