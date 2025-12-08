Boutique éphémère de créatrices à la Salle Rouge

112 Grand'Place Saint-Martin-Labouval Lot

Participation libre

Début : 2025-12-08 16:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-08 2025-12-14

La Salle Rouge de Saint-Martin-Labouval se transforme en boutique éphémère artisanale et locale. Venez rencontrer des créatrices qui proposeront des ateliers, venez faire des emplettes !

Ambiance conviviale assurée.

Créatrices présentes

– Atelier Réquisition

– Charlotte aux fleurs: plantes médicinales, aromatiques, comestibles, eau de source infusée, tisanes et sirops.

– Lily Poule .

English :

The Salle Rouge in Saint-Martin-Labouval transforms itself into a temporary boutique for local craftspeople

L’événement Boutique éphémère de créatrices à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cahors Vallée du Lot