Boutique éphémère de Minéraux Faubourg 15 Grignan
Faubourg 15 15 rue du Grand Faubourg Grignan Drôme
Début : 2025-12-16 09:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-16
Conception et vente de Bijoux en Minéraux, minéraux bruts, articles de lithothérapie et de bien être.
Faubourg 15 15 rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesbijouxdelaterre74@gmail.com
English :
Design and sale of Mineral Jewelry, raw minerals, lithotherapy and wellness items.
