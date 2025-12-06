BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL À ARGILEUM

Saint-Jean-de-Fos

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-24

2025-12-06

Des cadeaux made-in Vallée de l’Hérault ! Inauguration samedi 6 décembre à partir de 10h30

Des cadeaux made-in Vallée de l’Hérault sélection de vin Terrases du Larzac, IGP Saint Guilhem le Désert, AOP Languedoc

Huile d’olive et produits autour de l’olive

Miel, tisanes,

Produits cosmétiques à base d’argile,

Savons artisanaux

Loisirs créatifs, livres, jouets

Poteries artisanales bols, plats, tasses, sculptures, vase, lampes, bijoux .

Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150

English :

Gifts made-in Vallée de l’Hérault! Opening on Saturday December 6 from 10:30 a.m

German :

Geschenke made-in Hérault-Tal! Eröffnung Samstag, 6. Dezember ab 10:30 Uhr

Italiano :

Regali fatti nella Valle dell’Hérault! Apertura sabato 6 dicembre dalle 10.30

Espanol :

¡Regalos hechos en el Valle del Hérault! Inauguración el sábado 6 de diciembre a partir de las 10.30 h

