BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos
Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-24
Des cadeaux made-in Vallée de l’Hérault ! Inauguration samedi 6 décembre à partir de 10h30
Des cadeaux made-in Vallée de l’Hérault sélection de vin Terrases du Larzac, IGP Saint Guilhem le Désert, AOP Languedoc
Huile d’olive et produits autour de l’olive
Miel, tisanes,
Produits cosmétiques à base d’argile,
Savons artisanaux
Loisirs créatifs, livres, jouets
Poteries artisanales bols, plats, tasses, sculptures, vase, lampes, bijoux .
Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96
English :
Gifts made-in Vallée de l’Hérault! Opening on Saturday December 6 from 10:30 a.m
German :
Geschenke made-in Hérault-Tal! Eröffnung Samstag, 6. Dezember ab 10:30 Uhr
Italiano :
Regali fatti nella Valle dell’Hérault! Apertura sabato 6 dicembre dalle 10.30
Espanol :
¡Regalos hechos en el Valle del Hérault! Inauguración el sábado 6 de diciembre a partir de las 10.30 h
