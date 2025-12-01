Boutique éphémère de Noël à Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel

Boutique éphémère de Noël à Barbonne-Fayel

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-13

Sous la caresse cristalline et fraîche de l’hiver, lorsque décembre déploie son manteau d’argent,

Les Bistrocanteurs ont le plaisir d’ouvrir, pour vous, leur univers féerique, bucolique et ludique.

Le Samedi 13 et le dimanche 14 décembre, de midi à 17h, leur jardin vêtu de poésie et de naturel vous invitera à découvrir l’éphémère Boutique de Noël, un refuge insolite, d’inspirations et de trouvailles inattendues.

Dans ce décor délicatement festonné, l’échoppe,

“L’Atelier des Rêves”, ouvrira grand ses portes pour vous offrir un voyage parmi des objets porteurs d’âme, des créations façonnées avec tendresse, des pièces uniques choisies comme on cueille des étoiles ou de fines gourmandises et de doux nectars.

Chaque recoin, ici, murmure l’esprit des fêtes, chaque découverte promet un sourire, et, peut-être le cadeau qui saura toucher le cœur de ceux que vous aimez.

(Les règlements s’effectueront en espèces ou par chèque exclusivement.)

Alors laissez-vous guider par la magie de l’instant, venez flâner, rêver, et célébrer la douce féerie de Noël. .

Barbonne-Fayel 59 Rue de Lancourt Barbonne-Fayel 51120 Marne Grand Est

Under the cool, crystalline caress of winter, as December unfurls its silver cloak,

Les Bistrocanteurs are delighted to open their magical, bucolic and playful world to you

