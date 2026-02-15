Boutique éphémère de Noël Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

mardi 17 novembre 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Boutique éphémère de Noël

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-17 10:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-17

De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne

Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité.

Boutique de noël idéal pour trouver des cadeaux !

entrée libre Renseignements : Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38 williams.lynn@yahoo.fr .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 williams.lynn@yahoo.fr

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English : Boutique éphémère de Noël

L’événement Boutique éphémère de Noël Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne