Boutique éphémère de Noël Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
mardi 17 novembre 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Boutique éphémère de Noël
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-17 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-17
De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne
Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité.
Boutique de noël idéal pour trouver des cadeaux !
entrée libre Renseignements : Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38 williams.lynn@yahoo.fr .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 williams.lynn@yahoo.fr
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English : Boutique éphémère de Noël
L’événement Boutique éphémère de Noël Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne
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