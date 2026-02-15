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AGENDA · Bagnoles de l'Orne Normandie

Boutique éphémère de Noël Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

mardi 17 novembre 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Halles
Adresse
La Gare
Ville
61140 Bagnoles de l'Orne Normandie
Département
Orne
Tarif

Bagnoles de l’Orne Normandie

Boutique éphémère de Noël

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-17 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-17

De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne

Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité.

Boutique de noël idéal pour trouver des cadeaux !

entrée libre Renseignements : Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38 williams.lynn@yahoo.fr   .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  williams.lynn@yahoo.fr

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English : Boutique éphémère de Noël

L’événement Boutique éphémère de Noël Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne

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