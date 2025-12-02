Boutique éphémère de Noël Mains d’Artistes Chambon-sur-Voueize

Boutique éphémère de Noël

Mains d’Artistes 1 place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-26

Des produits et artisanats, réalisés par des producteurs et artisan.e.s installés en Creuse. Laine, verres et vitraux, création couture, poteries et céramiques, origami, produits alimentaires: huiles , tisanes, miel, pains d’épices…. .

Mains d’Artistes 1 place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine maisondartistes236@gmail.com

