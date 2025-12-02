Boutique éphémère de Noël Mains d’Artistes Chambon-sur-Voueize
Boutique éphémère de Noël Mains d’Artistes Chambon-sur-Voueize mardi 2 décembre 2025.
Boutique éphémère de Noël
Mains d’Artistes 1 place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-26
Des produits et artisanats, réalisés par des producteurs et artisan.e.s installés en Creuse. Laine, verres et vitraux, création couture, poteries et céramiques, origami, produits alimentaires: huiles , tisanes, miel, pains d’épices…. .
Mains d’Artistes 1 place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine maisondartistes236@gmail.com
English : Boutique éphémère de Noël
German : Boutique éphémère de Noël
Italiano :
Espanol : Boutique éphémère de Noël
L’événement Boutique éphémère de Noël Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-11-14 par Creuse Confluence Tourisme