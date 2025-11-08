Boutique Ephémère de Noël de la FabriquenSeine Nogent-sur-Seine

Boutique Ephémère de Noël de la FabriquenSeine

18 Bis rue Saint Laurent Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Du 8 Novembre 2025 au 4 Janvier 2026

La FabriquenSeine revient avec sa Fabrique de Noël !

Pour la 4ème année consécutive, la FabriquenSeine s’installe au cœur de Nogent-sur-Seine pour ouvrir sa Boutique Ephémère de Noël !

7 artistes & artisans locaux y présenteront leurs créations originales céramique, vitrail, ours de collection, peinture sur verre, bijoux, plumasserie, cuir, macramé, accessoires textiles, aquarelle… Comme à chaque édition, la FabriquenSeine accueillera de nouveaux talents et proposera des démonstrations et des ateliers [payants] destinés au grand public.

Horaires

• Mardi de 14h à 19h

• Du mercredi au samedi de 10h à 19h

• Dimanches 7,14 & 21 Décembre de 10h à 13h

• Ouverture spéciale aux horaires du marché de Noël 13 et 14 Décembre

► Inauguration vendredi 14 novembre à 18h .

18 Bis rue Saint Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 80 92 42 47 la.fabriquenseine@gmail.com

