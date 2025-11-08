Boutique Ephémère de Noël de la FabriquenSeine Nogent-sur-Seine
Du 8 Novembre 2025 au 4 Janvier 2026
La FabriquenSeine revient avec sa Fabrique de Noël !
Pour la 4ème année consécutive, la FabriquenSeine s’installe au cœur de Nogent-sur-Seine pour ouvrir sa Boutique Ephémère de Noël !
7 artistes & artisans locaux y présenteront leurs créations originales céramique, vitrail, ours de collection, peinture sur verre, bijoux, plumasserie, cuir, macramé, accessoires textiles, aquarelle… Comme à chaque édition, la FabriquenSeine accueillera de nouveaux talents et proposera des démonstrations et des ateliers [payants] destinés au grand public.
Horaires
• Mardi de 14h à 19h
• Du mercredi au samedi de 10h à 19h
• Dimanches 7,14 & 21 Décembre de 10h à 13h
• Ouverture spéciale aux horaires du marché de Noël 13 et 14 Décembre
► Inauguration vendredi 14 novembre à 18h .
18 Bis rue Saint Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 80 92 42 47 la.fabriquenseine@gmail.com
