Boutique éphémère de Noël Escale Artisanale Anciennement agence Lelièvre Écommoy

Boutique éphémère de Noël Escale Artisanale

Anciennement agence Lelièvre 11 Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez découvrir la boutique éphémère de Noël d’Escale artisanale sur la commune d’Écommoy, mettant à l’honneur les artisans et producteurs locaux sarthois.

Cette initiative est portée par l’association Escale Artisanale, qui organise des boutiques éphémères deux fois par mois dans le Sud Sarthe, afin de valoriser les savoir-faire locaux et les circuits courts.

Lieu Place de la République, à côté de l’église, anciennement l’agence Lelièvre

Dates du mardi 9 au dimanche 14 décembre

Horaires de 10h à 18h30

Cette boutique proposera une sélection de produits locaux et artisanaux créations artisanales, produits gourmands, décorations, bien-être, et bien d’autres idées de cadeaux originales et responsables à l’approche des fêtes de fin d’année.

Voici la liste des artisans/producteurs présents lors de la boutique

– Native bijoux bijoux originaux et ethniques, avec des pierres naturelles, entièrement fait à la main

– Fondants parfumés, vient diffuser une bonne odeur dans la maison (cire végétale, avec de la cire d’abeille sarthoise)

– L’atelier de nounou articles textiles pour toute la famille du quotidien (livre de coloriage lavable, bavoir, bandeau de soin, lacets colorés, chouchou et accessoires cheveux originaux)

– Ali cuir maroquinière avec un univers classique a coloré ! (ceinture, étui pétanque, sac, portefeuille, portes clés gravés pour la famille papy, maman, papa, mamie ect… )

– Elrecrée couturière qui réemploi des tissus qui ont déjà servi et souvent une valeur sentimentale (pochette, sacs, trousses)

– Rêve d’abeilles couple apiculteurs qui propose du miel local, avec des nouveautés comme la moutarde au miel et le caramiel

– Fleur des champs fleuriste, elle produit ses fleurs en Sarthe, qu’elle fait sécher pour des compositions sèches (couronne de fleurs séchées, guirlandes, bougies)

– Les ptits délices de Marie pâtissière qui vous fait (re)découvrir le gâteau nantais à base de rhum arrangé maison, et autres douceurs (chouchous, palets bretons, crinckles chocolat ou beurre de cacahuètes)

– La perle d’or savons au lait de jument sarthois, apaisant, hydratant pour toute la famille (savons nature ou parfumés, coffret savons) .

Anciennement agence Lelièvre 11 Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire escaleartisanale@gmail.com

English :

Come and discover Escale Artisanale’s ephemeral Christmas boutique in Écommoy, featuring local Sarthe artisans and producers.

L’événement Boutique éphémère de Noël Escale Artisanale Écommoy a été mis à jour le 2025-12-09 par CDT72