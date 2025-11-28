BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL Camping Ushuaïa Villages l’Estuaire Paimbœuf

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL

Camping Ushuaïa Villages l’Estuaire 1 chemin de l’Estuaire Paimbœuf Loire-Atlantique

Pour partager cet événement, Nathalie est entourée d’artisans et d’artistes comme elle, pour proposer des d’idées cadeaux pour vos fêtes de fin d’année.

Art illustré, aquarelles, bougies, cartes artisanales, créations bois, couture, dessins, fleur séchées…

Venez les rencontrer

Aux Fées et Rit de Nathalie : carterie artisanale et autres fééries de papier.

Les Créas de Lyly créations bois.

Atelier coquelicot créations en fleurs séchées.

Nyny art aquarelliste.

William Teffaut dessinateur.

Les aiguilles de Mag : créations couture.

Florence Gobled illustratrice.

Le Monde d’Erinn bougies.

Boissons chaudes chocolat, café, thé, vin chaud et crêpes à déguster !

Venez soutenir vos créateurs locaux et gâter vos proches avec des cadeaux artisanaux ! .

