Boutique éphémère des artisans et créateurs Maison des Jurats Hastingues

Maison des Jurats 70 Place du Général Monsabert Hastingues Landes

Début : 2025-07-28 10:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-07-28

C’est au cœur de la bastide d’Hastingues que la boutique éphémère des artisans et créateurs réouvre ses portes cet été. N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison des Jurats, vous découvrirez les collections d’artisans et producteurs locaux. .

Maison des Jurats 70 Place du Général Monsabert Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 68 66

English : Boutique éphémère des artisans et créateurs

Don’t hesitate to push open the door of the Maison des Jurats, where you’ll discover the collections of local craftsmen and producers.

German : Boutique éphémère des artisans et créateurs

Zögern Sie nicht, die Tür des Maison des Jurats zu öffnen. Hier können Sie die Sammlungen lokaler Handwerker und Produzenten entdecken.

Italiano :

Non esitate a spalancare la porta della Maison des Jurats per scoprire le collezioni di artigiani e produttori locali.

Espanol : Boutique éphémère des artisans et créateurs

No dude en empujar la puerta de la Maison des Jurats para descubrir las colecciones de los artesanos y productores locales.

