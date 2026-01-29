Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Millau
Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Millau mardi 10 février 2026.
Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery
Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery 2 bd de la Capelle Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-10
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-10
Evénement shopping !
Créer du lien, là où nous sommes
Depuis 1892 , nos jeans prennent vie à Florac, en Lozère. Millau s’inscrit naturellement dans cette géographie proche, entre Tarn et Grands Causses, entre territoires qui se connaissent et se répondent.
Venir à Millau, c’est sortir de l’atelier pour aller à votre rencontre, prendre le temps d’échanger, et partager une vision du vêtement bien fait, ancrée dans son territoire.
Nous avons hâte de vous retrouver à Millau et de vivre ce temps de rencontre à vos côtés.
Infos pratiques
Espace éphémère Atelier TUFFERY
Du mardi 10 au samedi 14 février 2026, de 10h à 19h
2 Boulevard de la Capelle, 12100 Millau .
Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery 2 bd de la Capelle Millau 12100 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shopping event!
L’événement Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Millau a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)