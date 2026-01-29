Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery Millau

Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery

Boutique éphémère des Ateliers de Jeans Tuffery
2 bd de la Capelle
Millau
Aveyron

Vendredi 2026-02-10

2026-02-14

2026-02-10

Evénement shopping !

Créer du lien, là où nous sommes

Depuis 1892 , nos jeans prennent vie à Florac, en Lozère. Millau s’inscrit naturellement dans cette géographie proche, entre Tarn et Grands Causses, entre territoires qui se connaissent et se répondent.

Venir à Millau, c’est sortir de l’atelier pour aller à votre rencontre, prendre le temps d’échanger, et partager une vision du vêtement bien fait, ancrée dans son territoire.

Nous avons hâte de vous retrouver à Millau et de vivre ce temps de rencontre à vos côtés.

Infos pratiques

Espace éphémère Atelier TUFFERY

Du mardi 10 au samedi 14 février 2026, de 10h à 19h

2 Boulevard de la Capelle, 12100 Millau .

