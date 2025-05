Boutique éphémère, expo/vente – Boutique éphémère de Courpière Courpière, 2 juin 2025 10:00, Courpière.

Début : Vendredi 2025-06-02 10:00:00

fin : 2025-07-26 18:30:00

2025-06-02

Nous sommes 4 artisans et artistes de Domaize à exposer pour 2 mois. L’Elfe Lanificus artisan feutrière et Alexandre Chopin Ferronnerie artistique.

Artistes invités Lika guillemot plasticienne et Julien Mélique graveur

Boutique éphémère de Courpière 8, rue de la gare 63120 Courpière

Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 28 20 32 nathalie.duzellier@orange.fr

English :

We are 4 craftsmen and artists from Domaize to exhibit for 2 months. L’Elfe Lanificus artisan feutrière and Alexandre Chopin Ferronnerie artistique.

Guest artists: Lika Guillemot plasticienne and Julien Mélique graveur

German :

Wir sind vier Handwerker und Künstler aus Domaize, die ihre Werke für zwei Monate ausstellen. L’Elfe Lanificus Filzhandwerkerin und Alexandre Chopin Kunstschmied.

Gastkünstler: Lika guillemot plastische Künstlerin und Julien Mélique Graveur

Italiano :

Siamo 4 artigiani e artisti di Domaize a esporre per 2 mesi. L’Elfe Lanificus, artigiano feltraio, e Alexandre Chopin, artigiano del ferro.

Artisti ospiti: Lika Guillemot, artista plastica e Julien Mélique, incisore

Espanol :

Somos 4 artesanos y artistas de Domaize para exponer durante 2 meses. L’Elfe Lanificus, artesano del fieltro, y Alexandre Chopin, herrero artístico.

Artistas invitados: Lika Guillemot, artista plástica y Julien Mélique, grabador

