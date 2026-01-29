Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin

À l’occasion de la Saint-Valentin, la fleuriste Orchidée éternelle s’installe en boutique éphémère à l’ancien Office de Tourisme de Blanzac, place Arthémy, le temps d’un week-end.

Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 65 13

English : Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin

For Valentine’s Day, the florist ‘Orchidée éternelle’ is setting up a pop-up shop in the former Blanzac Tourist Office on Place Arthémy for the weekend.

