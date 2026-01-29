Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais samedi 14 février 2026.
Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin
Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
À l’occasion de la Saint-Valentin, la fleuriste Orchidée éternelle s’installe en boutique éphémère à l’ancien Office de Tourisme de Blanzac, place Arthémy, le temps d’un week-end.
.
Place Arthémy, ancien Office de Tourisme de Blanzac Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 65 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin
For Valentine’s Day, the florist ‘Orchidée éternelle’ is setting up a pop-up shop in the former Blanzac Tourist Office on Place Arthémy for the weekend.
L’événement Boutique éphémère fleuriste Saint-Valentin Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Sud Charente