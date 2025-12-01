Boutique Éphémère Les Fezous d’Angèle Peillac
17 Rue du Stade Peillac Morbihan
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
La boutique éphémère , Les Fezous d’Angèle, vous ouvrira ses portes durant 7 dates du mois de Décembre.
Venez y découvrir les créations de vos artisan.es locales céramiques, lampes, peintures, livres, bijoux, tisanes, créations végétales, couronnes de fleurs…
Quoi de mieux que d’offrir local pour Noël !? .
