Boutique Éphémère Les Fezous d’Angèle

17 Rue du Stade Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

La boutique éphémère , Les Fezous d’Angèle, vous ouvrira ses portes durant 7 dates du mois de Décembre.

Venez y découvrir les créations de vos artisan.es locales céramiques, lampes, peintures, livres, bijoux, tisanes, créations végétales, couronnes de fleurs…

Quoi de mieux que d’offrir local pour Noël !? .

17 Rue du Stade Peillac 56220 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Boutique Éphémère Les Fezous d’Angèle Peillac a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE REDON