Boutique Éphémère Les Fezous d’Angèle

17 Rue du Stade Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

La boutique éphémère , Les Fezous d’Angèle, vous ouvrira ses portes durant 7 dates du mois de Décembre.

Venez y découvrir les créations de vos artisan.es locales céramiques, lampes, peintures, livres, bijoux, tisanes, créations végétales, couronnes de fleurs…

Quoi de mieux que d’offrir local pour Noël !?

Le bar sera ouvert, l’occasion de faire ses emplettes tout en sirotant un verre dans la convivialité ! .

17 Rue du Stade Peillac 56220 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Boutique Éphémère Les Fezous d’Angèle Peillac a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE REDON