Boutique éphémère Esplanade des Sablettes Menton

Boutique éphémère

Esplanade des Sablettes Boutique éphémère IMR Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:00:00

fin : 2025-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Le collectif de créatrices Les éparpillées expose à la boutique éphémère IMR Esplanade des Sablettes du 2 décembre au 4 janvier 2026.

Esplanade des Sablettes Boutique éphémère IMR Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 78 86 67 leseparpillees@gmail.com

English :

The Les éparpillées collective of women designers is exhibiting at the IMR Esplanade des Sablettes temporary boutique from December 2 to January 4, 2026.

German :

Das Kollektiv der Designerinnen Les éparpillées stellt vom 2. Dezember bis zum 4. Januar 2026 in der temporären Boutique IMR Esplanade des Sablettes aus.

Italiano :

Il collettivo di donne designer Les éparpillées espone nella boutique temporanea IMR sull’Esplanade des Sablettes dal 2 dicembre al 4 gennaio 2026.

Espanol :

El colectivo de diseñadoras Les éparpillées expone en la boutique temporal del IMR, en la Esplanade des Sablettes, del 2 de diciembre al 4 de enero de 2026.

