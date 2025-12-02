Boutique éphémère Esplanade des Sablettes Menton
Boutique éphémère Esplanade des Sablettes Menton mardi 2 décembre 2025.
Boutique éphémère
Esplanade des Sablettes Boutique éphémère IMR Menton Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-02 10:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00
Début : 2025-12-02 10:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Le collectif de créatrices Les éparpillées expose à la boutique éphémère IMR Esplanade des Sablettes du 2 décembre au 4 janvier 2026.
Esplanade des Sablettes Boutique éphémère IMR Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 78 86 67 leseparpillees@gmail.com
English :
The Les éparpillées collective of women designers is exhibiting at the IMR Esplanade des Sablettes temporary boutique from December 2 to January 4, 2026.
German :
Das Kollektiv der Designerinnen Les éparpillées stellt vom 2. Dezember bis zum 4. Januar 2026 in der temporären Boutique IMR Esplanade des Sablettes aus.
Italiano :
Il collettivo di donne designer Les éparpillées espone nella boutique temporanea IMR sull’Esplanade des Sablettes dal 2 dicembre al 4 gennaio 2026.
Espanol :
El colectivo de diseñadoras Les éparpillées expone en la boutique temporal del IMR, en la Esplanade des Sablettes, del 2 de diciembre al 4 de enero de 2026.
