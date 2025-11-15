Boutique éphémère

20 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Boutique éphémère à Mont-sous-Vaudrey

Pensez à vos cadeaux de Noël !

La boutique éphémère de Mont-sous-Vaudrey vous propose des créations d’amateurs du Val d’Amour cuir, peinture, poterie, couture, décorations de Noël, vannerie …

Ouverture du 15 novembre au 20 décembre 2025

Les vendredis de 14h à 17h.

Les samedis de 9h à 12h,14h à 17h. .

20 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com

English : Boutique éphémère

German : Boutique éphémère

Italiano :

Espanol :

L’événement Boutique éphémère Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2025-10-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR