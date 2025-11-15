Boutique éphémère Mont-sous-Vaudrey
Boutique éphémère Mont-sous-Vaudrey samedi 15 novembre 2025.
Boutique éphémère
20 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Boutique éphémère à Mont-sous-Vaudrey
Pensez à vos cadeaux de Noël !
La boutique éphémère de Mont-sous-Vaudrey vous propose des créations d’amateurs du Val d’Amour cuir, peinture, poterie, couture, décorations de Noël, vannerie …
Ouverture du 15 novembre au 20 décembre 2025
Les vendredis de 14h à 17h.
Les samedis de 9h à 12h,14h à 17h. .
20 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com
English : Boutique éphémère
German : Boutique éphémère
Italiano :
Espanol :
L’événement Boutique éphémère Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2025-10-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR