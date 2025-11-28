Boutique éphémère Noël au Verdurier Place Saint-Pierre Limoges

Boutique éphémère Noël au Verdurier

Place Saint-Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-03

Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne, l’exposition-vente festive sera le carrefour des animations de Noël à Limoges. Véritable trait d’union entre les différents temps forts des fêtes, cette exposition complète harmonieusement le marché 100% artisans et producteurs installé à la Cathédrale et les chalets du Village de Noël. Ici, la scénographie se veut plus intimiste, dans un esprit boutique ou mini-salon , où chaque stand met en valeur la créativité et la diversité des savoir-faire régionaux. Le pavillon du Verdurier, joyau art nouveau de la ville, offre un cadre d’exception pour une expérience d’achat qui se double d’une balade culturelle et patrimoniale. Ce concept-store sera animé par les 30 professionnels exposants et mettra en valeur l’esprit du métier et … le jeu-concours du parcours de Noël en prime. .

