Boutique éphémère Pas vu Pas pris Ancienne Charcuterie Bourg Bugeat 8 juillet 2025 10:00

Corrèze

Boutique éphémère Pas vu Pas pris Ancienne Charcuterie Bourg 4 rue de la République Bugeat Corrèze

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-07-08

Poussez la porte de l’ancienne charcuterie Bourg et découvrez les créations artisanales de l’Atelier la Buanderie et de Poupée Russe céramiques, gravures, t-shirts, sacs en toile, livres jeunesse…

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30.

Ouvert le 14 juillet de 10h à 12h30. .

Ancienne Charcuterie Bourg 4 rue de la République

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

