Boutique Éphémère
8 rue Fernand Desplanques Pirou Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-18
Boutique Éphémère Pirou Plage
2 artisans locaux se réunissent pour ouvrir une boutique éphémère à Pirou Plage pour vos achats de Noël.
Création de bijoux par La Petite Violette
Création Graphique par Tobish .
8 rue Fernand Desplanques Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 86 43 04 66 lpv.lapetiteviolette@gmail.com
