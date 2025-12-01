Boutique Éphémère

8 rue Fernand Desplanques Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-18 14:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-18

Boutique Éphémère Pirou Plage

2 artisans locaux se réunissent pour ouvrir une boutique éphémère à Pirou Plage pour vos achats de Noël.

Création de bijoux par La Petite Violette

Création Graphique par Tobish .

8 rue Fernand Desplanques Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 86 43 04 66 lpv.lapetiteviolette@gmail.com

