Boutique éphémère

2 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pour la cinquième année, le Lions Club Royan Côte Atlantique organise une vente de Noël en faveur du Handicap Jeunesse. Vous y trouverez un grand choix de compositions de Noël pour égayer vos tables

2 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 86 02 yolande.bavouzet@orange.fr

English :

For the fifth year, the Lions Club Royan Côte Atlantique is organizing a Christmas sale in aid of Handicap Jeunesse. You’ll find a wide selection of Christmas arrangements to brighten up your tables:

German :

Zum fünften Mal organisiert der Lions Club Royan Côte Atlantique einen Weihnachtsverkauf zugunsten der Jugendbehinderung. Sie finden dort eine große Auswahl an Weihnachtsarrangements, um Ihre Tische zu beleben

Italiano :

Per il quinto anno consecutivo, il Lions Club Royan Côte Atlantique organizza una vendita natalizia a favore dei giovani disabili. Troverete un’ampia scelta di composizioni natalizie per rallegrare le vostre tavole:

Espanol :

Por quinto año consecutivo, el Club de Leones de Royan Côte Atlantique organiza una venta navideña en favor de los jóvenes discapacitados. Encontrará una amplia selección de arreglos navideños para alegrar sus mesas:

L’événement Boutique éphémère Royan a été mis à jour le 2025-10-24 par Mairie de Royan