Boutique Éphémère Spéciale VDI Salle des fêtes Montlay-en-Auxois

Boutique Éphémère Spéciale VDI

Salle des fêtes 5 route impériale Montlay-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Shopping, convivialité et belles découvertes vous attendent !

Venez rencontrer nos créateurs et conseillers à domicile pour une journée placée sous le signe du partage, des idées cadeaux et de la bonne humeur !

H2O at Home Entretien écologique & bien-être

Bleu d’Azur Mode chic et féminine

Âme Solaire Objets et créations symboliques pour vous reconnecter à votre énergie positive et rayonner au quotidien

PartyLite Bougies parfumées & déco cocooning

Ses Créations Fait Main Bijoux & déco artisanale

Club Parfum Fragrances élégantes

Créations de Tissu Accessoires faits main

Bijoux Victoria Élégance & tendance

Guy Demarle Pâtisserie facile & gourmande

Tupperware Astuces pratiques pour la cuisine

Thés Astheya by Alia Nature Dégustation & bien-être

Entrée libre et gratuite !

Soutenez nos entrepreneurs locaux, faites le plein d’idées cadeaux de Noël, et partagez un moment chaleureux entre amis ou en famille ! .

Salle des fêtes 5 route impériale Montlay-en-Auxois 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tuillier.ludivine@gmail.com

