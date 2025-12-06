Boutique Éphémère Spéciale VDI Salle des fêtes Montlay-en-Auxois
samedi 6 décembre 2025.
Boutique Éphémère Spéciale VDI
Salle des fêtes 5 route impériale Montlay-en-Auxois Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Shopping, convivialité et belles découvertes vous attendent !
Venez rencontrer nos créateurs et conseillers à domicile pour une journée placée sous le signe du partage, des idées cadeaux et de la bonne humeur !
H2O at Home Entretien écologique & bien-être
Bleu d’Azur Mode chic et féminine
Âme Solaire Objets et créations symboliques pour vous reconnecter à votre énergie positive et rayonner au quotidien
PartyLite Bougies parfumées & déco cocooning
Ses Créations Fait Main Bijoux & déco artisanale
Club Parfum Fragrances élégantes
Créations de Tissu Accessoires faits main
Bijoux Victoria Élégance & tendance
Guy Demarle Pâtisserie facile & gourmande
Tupperware Astuces pratiques pour la cuisine
Thés Astheya by Alia Nature Dégustation & bien-être
Entrée libre et gratuite !
Soutenez nos entrepreneurs locaux, faites le plein d’idées cadeaux de Noël, et partagez un moment chaleureux entre amis ou en famille ! .
Salle des fêtes 5 route impériale Montlay-en-Auxois 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tuillier.ludivine@gmail.com
