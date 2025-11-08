Boutique éphémère Salle des fêtes Verjux
Boutique éphémère Salle des fêtes Verjux samedi 8 novembre 2025.
Boutique éphémère
Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
La boutique éphémère aura lieu le 8 novembre de 10h à 18h et le 9 novembre 2025 de 10h à 17h ! Entrée gratuite à la boutique éphémère où se trouve des artisans, des produits du terroir, des commerçants, vdi… Restauration sur place ! .
Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Boutique éphémère
German : Boutique éphémère
Italiano :
Espanol :
L’événement Boutique éphémère Verjux a été mis à jour le 2025-10-07 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III