Boutique éphémère Salle des fêtes Verjux

Boutique éphémère

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La boutique éphémère aura lieu le 8 novembre de 10h à 18h et le 9 novembre 2025 de 10h à 17h ! Entrée gratuite à la boutique éphémère où se trouve des artisans, des produits du terroir, des commerçants, vdi… Restauration sur place ! .

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

