Boutique éphémère Salle des fêtes Verjux samedi 8 novembre 2025.

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

La boutique éphémère aura lieu le 8 novembre de 10h à 18h et le 9 novembre 2025 de 10h à 17h ! Entrée gratuite à la boutique éphémère où se trouve des artisans, des produits du terroir, des commerçants, vdi… Restauration sur place !   .

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

