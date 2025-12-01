Boutique expo de Noël Route Buxy Moroges
Boutique expo de Noël Route Buxy Moroges samedi 20 décembre 2025.
Boutique expo de Noël
Route Buxy Chez Féérue de la Luolle Moroges Saône-et-Loire
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20
De superbes invités encore cette année
Delphine Gabon Lumverre vitrailliste
Amandine Corbet L’Effeuillée Savonnerie
Céline David Poteries
Michel Costa -L’illuminé Illuminateur Luminaires
Caroline Cococinelle Tourneur sur bois
Blandine Senneville Maroquinerie
Aude Champagnat Ikaee ebeniste
Lorianne Georgette Delajungle Textile
Sidonie Sigalune Bijou cuir
Noémie Houssin (Moi) Féerue de la Luolle Ferronnière
Poteries, Cuir, Textile, Ferronnerie, Vitrail, Luminaires, Bijoux, Bois, Savons, dans un bel écrin surprenant.
Double évènement avec Le domaine Berthault, le voisin!, qui ouvre ses caves de vigneron pour une cave gourmande vins, saumon, chocolat, huitres…
Tous les sens en éveil! .
Route Buxy Chez Féérue de la Luolle Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 75 26 69 feerue@outlook.fr
