Boutique expo de Noël Route Buxy Moroges

Boutique expo de Noël

Moroges Saône-et-Loire

2025-12-20 10:00:00

2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

De superbes invités encore cette année

Delphine Gabon Lumverre vitrailliste

Amandine Corbet L’Effeuillée Savonnerie

Céline David Poteries

Michel Costa -L’illuminé Illuminateur Luminaires

Caroline Cococinelle Tourneur sur bois

Blandine Senneville Maroquinerie

Aude Champagnat Ikaee ebeniste

Lorianne Georgette Delajungle Textile

Sidonie Sigalune Bijou cuir

Noémie Houssin (Moi) Féerue de la Luolle Ferronnière

Poteries, Cuir, Textile, Ferronnerie, Vitrail, Luminaires, Bijoux, Bois, Savons, dans un bel écrin surprenant.

Double évènement avec Le domaine Berthault, le voisin!, qui ouvre ses caves de vigneron pour une cave gourmande vins, saumon, chocolat, huitres…

Tous les sens en éveil! .

Route Buxy Chez Féérue de la Luolle Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 75 26 69 feerue@outlook.fr

