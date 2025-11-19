boutique itinérante sore Sore
EHPAD de sore Sore Landes
L’association Art Haute Lande et le CIAS Coeur Haute Lande vous invite à un après-midi de
partage au cœur des Ehpad avec une boutique itinérante qui se tiendra sur l’ehpad de
Sore.
Vente de nos créations friperies Upcycling valorisant nos récupérations de tissus textiles
en les transformants et en leur donnant une deuxième vie. .
EHPAD de sore Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine arthautelande@orange.fr
