Boutique l’Ephémère Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer

Boutique l’Ephémère

Place du 3 Septembre 1944 Local de l’Office du Tourisme Telgruc-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-24

2025-11-29

Boutique d’artisanat local dans laquelle vous trouverez les créations de 11 créatrices de la presqu’île et ses alentours. .

Place du 3 Septembre 1944 Local de l’Office du Tourisme Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 45 86 26

