BOUTO CACHO FIO Place René Jauneau Valréas

BOUTO CACHO FIO

Place René Jauneau Départ Rond point du Saint Antoine Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Bouto cacho fio la tradition du solstice d’hiver pratiquée autrefois dans les familles provençales avant le gros souper de Noël sera honorée à Valréas le 21 décembre. La bûche sera mise au feu après bénédiction par le Papet et le petit Saint Jean.

Place René Jauneau Départ Rond point du Saint Antoine Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 86 11 38 contact@enclavedespapes-700ans.fr

English :

Bouto cacho fio: the winter solstice tradition once practiced by Provencal families before the big Christmas dinner will be honored in Valréas on December 21. The log will be set alight after blessing by the Papet and Little Saint Jean.

