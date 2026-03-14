BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023 Lodève
BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023 Lodève samedi 28 mars 2026.
BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Bouts de bois des objets aux forêts d’Agnès Stienne, Editions Zone, 2023 | animé par Hélène Nanciu
Atelier arpentage, animé par Hélène Nanciu
Autour de nous, des objets en bois. Futiles. Précieux.
De quels arbres ont-ils la fibre, de quelles forêts sont-ils l’essence ? Un récit sensible qui trace son chemin par-delà les procédés industriels et les pratiques de la sylviculture, en interrogeant notre rapport intime à l’arbre et à nos espaces forestiers.
Atelier proposé dans le cadre de la Petite Fête de l’arbre, en partenariat avec Paysarbre
dès 15 ans .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
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English :
Bouts de bois: des objets aux forêts by Agnès Stienne, Editions Zone, 2023 | animated by Hélène Nanciu
L’événement BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023 Lodève a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC