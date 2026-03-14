BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Bouts de bois des objets aux forêts d’Agnès Stienne, Editions Zone, 2023 | animé par Hélène Nanciu

Atelier arpentage, animé par Hélène Nanciu

Autour de nous, des objets en bois. Futiles. Précieux.

De quels arbres ont-ils la fibre, de quelles forêts sont-ils l’essence ? Un récit sensible qui trace son chemin par-delà les procédés industriels et les pratiques de la sylviculture, en interrogeant notre rapport intime à l’arbre et à nos espaces forestiers.

Atelier proposé dans le cadre de la Petite Fête de l’arbre, en partenariat avec Paysarbre

dès 15 ans .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bouts de bois: des objets aux forêts by Agnès Stienne, Editions Zone, 2023 | animated by Hélène Nanciu

L’événement BOUTS DE BOIS DES OBJETS AUX FORÊTS D’AGNÈS STIENNE, EDITIONS ZONE, 2023 Lodève a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC