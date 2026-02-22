BOUTURE D’AROMATIQUES ET PLANTES MÉDICINALES

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Bouture d’aromatiques et plantes médicinales -pratique-

Mercredi 04 mars de 10h à 12h

Nos ateliers agroécologiques (1h à 1h30) vous initient à des pratiques variées semis, plantation, préparation de planches de culture, agriculture syntropique, apiculture, rotation des cultures… Des moments d’apprentissage concrets, conviviaux et accessibles, pour cultiver avec la nature plutôt que contre elle.

Bouture d’aromatiques et plantes médicinales -pratique-

Mercredi 04 mars de 10h à 12h

Apprendre à multiplier les plantes aromatiques et médicinales par bouturage.

Nos ateliers sont à prix libre et nécessaire (min. 5€), participation conseillée: 10€.

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cutting herbs and medicinal plants -practice-

Wednesday March 04 from 10am to 12pm

L’événement BOUTURE D’AROMATIQUES ET PLANTES MÉDICINALES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OT MONTPELLIER