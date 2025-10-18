BOUUH Comédie d’Aix Aix-en-Provence

BOUUH Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 18 octobre 2025.

BOUUH

Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 22 octobre 2025 de 11h à 12h.

Jeudi 23 octobre 2025 de 11h à 12h.

Vendredi 24 octobre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 29 octobre 2025 de 11h à 12h.

Jeudi 30 octobre 2025 de 11h à 12h.

Vendredi 31 octobre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 1er novembre 2025 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Quand une princesse se perd dans une forêt, que la lune est pleine et que le tonnerre gronde, notre aventure commence.Familles

Personne ne sait comment elle finira. Plongez dans un royaume mystérieux, avec une sorcière redoutable (ou peut-être pas tant que ça), dans une histoire pas si sombre où un danger bien réel menace le royaume de Trépaland.

Venez rencontrer Gribouille la sorcière, Arold le gobelin, et une multitude de créatures magiques, dans une histoire palpitante et pleine de rebondissements. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

When a princess gets lost in a forest, the moon is full and thunder rumbles, our adventure begins.

German :

Wenn sich eine Prinzessin in einem Wald verirrt, der Mond voll ist und der Donner grollt, beginnt unser Abenteuer.

Italiano :

Quando una principessa si perde in una foresta, la luna è piena e i tuoni rimbombano, la nostra avventura ha inizio.

Espanol :

Cuando una princesa se pierde en un bosque, hay luna llena y retumban los truenos, comienza nuestra aventura.

L’événement BOUUH Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence