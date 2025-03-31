Bouvet Ladubay Visite de Caves à Vélo Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 11 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-03-31 10:00:00

fin : 2025-11-10 18:00:00

2025-03-31 2025-11-11 2025-12-01

Partez au coeur de nos caves, à vélo, pour une visite insolite à la découverte de la Méthode Traditionnelle, de la Cathédrale Engloutie et de notre histoire.

Au travers d’un parcours à vélo dans les caves, partez à la découverte de toutes les étapes de l’élaboration des « Brut de Loire », de la Cathédrale Engloutie et de l’histoire de la cave.

Dégustation de nos « Brut de Loire », Saumur Brut & Crémant de Loire en fin de visite.

Et aussi de visite classique de caves, visite patrimoine, centre d’art contemporain, théâtre du XIXème, la collection hippomobile de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du 02/01 au 30/03/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

Fermé le dimanche.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 31/03 au 10/11/2025

tous les jours de 10h à 18h.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 11/11 au 29/11/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

Fermé le dimanche.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 01/12 au 31/12/2025

tous les jours de 10h à 18h. sauf les jours fériés.

Dernière visite 1h30 avant fermeture. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 11 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

English :

Cycle to the heart of our cellars for an unusual tour of the Traditional Method, the Engloutie Cathedral and our history.

German :

Fahren Sie mit dem Fahrrad ins Herz unserer Weinkeller und entdecken Sie auf einer ungewöhnlichen Tour die Méthode Traditionnelle, die Cathédrale Engloutie und unsere Geschichte.

Italiano :

Raggiungete il cuore delle nostre cantine per un tour insolito alla scoperta del Metodo Tradizionale, della Cattedrale Engloutie e della nostra storia.

Espanol :

Pedalee hasta el corazón de nuestras bodegas para realizar un recorrido insólito y descubrir el Método Tradicional, la Catedral de Engloutie y nuestra historia.

