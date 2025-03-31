Bouvet Ladubay Visite de Caves & Patrimoine Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Bouvet Ladubay Visite de Caves & Patrimoine

Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 rue de l’abbaye Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 09:30:00

fin : 2026-03-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-04-01 2026-11-02 2026-12-01

175 ans d’histoire à découvrir à travers les caves, les archives, la collection d’étiquettes, le Bureau d’Etienne Bouvet, le petit théâtre Bouvet Ladubay, la verrière XIXème.

Découvrez aussi au coeur des caves la cathédrale engloutie avec ses 35 sculptures monumentales, toutes les étapes d’élaboration de la méthode traditionnelle et dégustation de nos vins en AOP Saumur et Crémant de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Du 02/01 au 31/03/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 01/04 au 01/11/2026 tous les jours de 9h30 à 18h.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 02/11 au 30/11/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

Dernière visite 1h30 avant fermeture.

Du 01/12 au 31/12/2026 tous les jours de 9h30 à 18h.

sauf les jours fériés.

Dernière visite 1h30 avant fermeture. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 rue de l’abbaye Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

discover 175 years of history through the cellars, archives, label collection, Etienne Bouvet?s office, the Bouvet Ladubay theater and the 19th-century glass roof.

L’événement Bouvet Ladubay Visite de Caves & Patrimoine Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par Anjou tourisme & attractivité