Boux-sous-Salmaise se souvient…

Salle des fêtes Boux-sous-Salmaise Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-11

Exposition de matériel de collection, présentation de parcours militaires et de tableaux généalogiques. .

Salle des fêtes Boux-sous-Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 70 61 34

English : Boux-sous-Salmaise se souvient…

German : Boux-sous-Salmaise se souvient…

Italiano :

Espanol :

L’événement Boux-sous-Salmaise se souvient… Boux-sous-Salmaise a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*