Boux-sous-Salmaise se souvient… Boux-sous-Salmaise
Boux-sous-Salmaise se souvient… Boux-sous-Salmaise mardi 11 novembre 2025.
Boux-sous-Salmaise se souvient…
Salle des fêtes Boux-sous-Salmaise Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 17:30:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Conférence de Didier CALLABRE, Boux à travers les guerres . .
Salle des fêtes Boux-sous-Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 70 61 34
English : Boux-sous-Salmaise se souvient…
German : Boux-sous-Salmaise se souvient…
Italiano :
Espanol :
L’événement Boux-sous-Salmaise se souvient… Boux-sous-Salmaise a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*