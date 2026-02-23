Bouyon et shatta, la scène afro-caribéenne qui rayonne Musée de Bretagne Rennes Vendredi 27 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Entre bouyon et shatta, la scène musicale afro-caribéenne est partout. Comment cette nouvelle vague transforme-t-elle l’industrie en combinant héritage et innovation ?

Un débat avec **James Odé**, créateur du podcast **Balance l’instru** et l’artiste **Malcolm**, figure de l’afro-digital mêlant rythmes afro-diasporiques, rap et sonorités électroniques.

**Territoires d’Outre-Rennes** est une association étudiante de **Sciences Po Rennes** créée en 2024. Sa mission ? Mettre en lumière les cultures ultramarines, sensibiliser aux enjeux des DROM-COM et tisser des liens durables entre tous les étudiants, pour une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande inclusion.

Début : 2026-03-27T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T18:15:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



