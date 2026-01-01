Bouzonville fait son cinéma ‘Avatar De feu et de cendres’ Bouzonville

Bouzonville fait son cinéma ‘Avatar De feu et de cendres’

Salle des fêtes Rue du Gymnase Bouzonville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Seulement un mois après sa sortie en salle, découvrez le troisième volet de la saga Avatar De feu et de cendres

Vendredi 23 janvier 2026

20h

Salle des fêtes de Bouzonville

Le pitch

Dévastés par la perte de leur fils Neteyam, la famille de Jake et Neytiri tentent de se reconstruire parmi le clan Metkayina. Mais leur paix est de courte durée l’arrivée des Mangkwan, une tribu Na’vi née des cendres et du feu et dirigée par la redoutable Varang, va tout changer. Le conflit sur Pandora s’intensifie.Tout public

Salle des fêtes Rue du Gymnase Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44 communication@mairie-bouzonville.fr

English :

Only one month after its theatrical release, discover the third installment of the Avatar saga, Of Fire and Ashes :

Friday, January 23, 2026

20h

Bouzonville village hall

Pitch:

Devastated by the loss of their son Neteyam, Jake and Neytiri’s family try to rebuild their lives among the Metkayina clan. But their peace is short-lived: the arrival of the Mangkwan, a Na?vi tribe born of ashes and fire and led by the fearsome Varang, will change everything. The conflict on Pandora intensifies.

