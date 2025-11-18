Bouzonville fait son cinéma C’était mieux demain Bouzonville

Bouzonville fait son cinéma C’était mieux demain

Ne manquez pas cette nouvelle séance cinéma à Bouzonville !

Découvrez C’était mieux demain , une nouvelle comédie avec Elsa Zylberstein et Didier Bourdon

Le pitch

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsé en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’il connaît. Pour Hélène, qui a toujours vécu dans l’ombre de son époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’homme voler en éclat, c’est un cataclysme.Tout public

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Don’t miss this new cinema screening in Bouzonville!

Discover C’était mieux demain , a new comedy starring Elsa Zylberstein and Didier Bourdon

The pitch:

In a small French village, Hélène, Michel and their two children live happily in the carefree atmosphere of the 1950s. Suddenly propelled into 2025, the couple discovers a modern world that is the complete opposite of the one they know. For Hélène, who has always lived in her husband’s shadow, it’s a revolution. But for Michel, whose privileges as a man are shattered, it’s a cataclysm.

German :

Verpassen Sie nicht diese neue Filmvorführung in Bouzonville!

Entdecken Sie C’était mieux demain , eine neue Komödie mit Elsa Zylberstein und Didier Bourdon

Der Pitch:

In einer kleinen französischen Ortschaft verbringen Hélène, Michel und ihre beiden Kinder glückliche Tage in der Unbeschwertheit der 1950er Jahre. Plötzlich wird das Paar ins Jahr 2025 katapultiert und entdeckt eine moderne Welt, die das genaue Gegenteil von dem ist, was sie kennen. Für Hélène, die immer im Schatten ihres Mannes gelebt hat, ist das eine Revolution. Für Michel, der seine Privilegien als Mann in Frage gestellt sieht, ist es eine Kataklysmen.

Italiano :

Non perdete questa nuova proiezione cinematografica a Bouzonville!

Scoprite C’était mieux demain , una nuova commedia con Elsa Zylberstein e Didier Bourdon:

Il lancio:

In un piccolo villaggio francese, Hélène, Michel e i loro due figli vivono felicemente nell’atmosfera spensierata degli anni Cinquanta. Improvvisamente proiettati nel 2025, i due coniugi scoprono un mondo moderno che è l’esatto contrario di quello che conoscono. Per Hélène, che ha sempre vissuto all’ombra del marito, è una rivoluzione. Ma per Michel, i cui privilegi di uomo sono andati in frantumi, è un cataclisma.

Espanol :

¡No se pierda esta nueva proyección de cine en Bouzonville!

Descubra C’était mieux demain , una nueva comedia protagonizada por Elsa Zylberstein y Didier Bourdon

El lanzamiento:

En un pequeño pueblo francés, Hélène, Michel y sus dos hijos viven felices en el ambiente despreocupado de los años cincuenta. De repente, en 2025, la pareja descubre un mundo moderno totalmente opuesto al que conocían. Para Hélène, que siempre ha vivido a la sombra de su marido, es una revolución. Pero para Michel, cuyos privilegios como hombre se han hecho añicos, es un cataclismo.

