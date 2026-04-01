Bouzonville fait son cinéma Gourou

Rue du gymnase Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15 22:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez le nouveau film avec Pierre Niney, Gourou !

Le pitch

Mathieu Vasseur, surnommé Matt, est le coach en développement personnel le plus suivi de France. À l’heure où les gens ne croient plus à la politique et se détournent de la religion, il propose à ses adeptes une catharsis bien rodée, qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et de la gloire.Tout public

4 .

Rue du gymnase Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

Discover the new film starring Pierre Niney, Gourou !

The pitch:

Mathieu Vasseur, nicknamed Matt, is France’s most-watched personal development coach. At a time when people no longer believe in politics and are turning away from religion, he offers his followers a well-honed catharsis that electrifies crowds as much as it worries the authorities. Under fire from the critics, Matt embarks on a headlong rush that will take him to the frontiers of madness and glory.

L’événement Bouzonville fait son cinéma Gourou Bouzonville a été mis à jour le 2026-03-28 par TROIS FRONTIERES TOURISME