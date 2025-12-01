Bouzonville fait son cinéma ‘HOPPER’

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-16 19:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Découvrez le nouveau film d’animation Hopper et le Secret de la Marmotte

Mardi 16 décembre

19h30

Salle des fêtes de Bouzonville

Le pitch

La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte !Tout public

3.5 .

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Discover the new animated film Hopper and the Secret of the Groundhog

Tuesday, December 16

19h30

Bouzonville village hall

Pitch:

Legend has it that a mysterious marmot, hidden in a secret mountain, has the power to turn back time. When he learns that this marmot is the only one who can save his species, intrepid adventurer Hopper is ready to do anything to track it down! But the journey is fraught with pitfalls… And it seems he’s not the only one out to get his hands on the marmot’s secret!

L’événement Bouzonville fait son cinéma ‘HOPPER’ Bouzonville a été mis à jour le 2025-12-11 par TROIS FRONTIERES TOURISME