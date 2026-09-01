Bouzonville fait son cinéma – ‘LA TRESSE’ Salle des Fêtes Bouzonville

Informations pratiques

Bouzonville

Bouzonville fait son cinéma – ‘LA TRESSE’

Salle des Fêtes Rue du gymnase Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Nouvelle séance cinéma à Bouzonville !

À l’aube d’Octobre Rose, la Ville de Bouzonville vous propose une projection du film « La Tresse », une histoire bouleversante qui relie trois femmes, trois destins et trois continents.

À travers ce film, nous souhaitons ouvrir ce mois de sensibilisation et rappeler l’importance du dépistage.

Le pitch :

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus singulier.Tout public

4 .

Salle des Fêtes Rue du gymnase Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

New Movie Screening in Bouzonville!

As Pink October gets underway, the City of Bouzonville invites you to a screening of the film *La Tresse*, a moving story that connects three women, three destinies, and three continents.

Through this film, we hope to kick off this awareness month and remind everyone of the importance of screening.

The plot:

India. Smita is an “Untouchable.” She dreams of seeing her daughter escape her miserable circumstances and go to school. Italy. Giulia works in her father’s workshop. When he is involved in an accident, she discovers that the family business is ruined. Canada. Sarah, a renowned lawyer, is about to be promoted to head of her firm when she learns she is ill. Although they do not know each other, Smita, Giulia, and Sarah are unknowingly connected by what is most unique about them.

L’événement Bouzonville fait son cinéma – ‘LA TRESSE’ Bouzonville a été mis à jour le 2026-09-08 par TROIS FRONTIERES TOURISME