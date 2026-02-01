Bouzonville fait son cinéma ‘LE CHANT DES FORETS’ Bouzonville

Bouzonville fait son cinéma ‘LE CHANT DES FORETS’

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:45:00

2026-02-13

Partez à la découverte des forêts vosgiennes avec Le Chant des Forêts .

Le pitch

Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.Tout public

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Discover the forests of the Vosges with Le Chant des Forêts .

The pitch

Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests. This is where he learned everything from his father Michel, a naturalist who spent his life hunting in the woods. Now it’s time for them to pass on this knowledge to Vincent’s son Simon.

