« Bovary Madame » Christophe Honoré

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Christophe Honoré réunit sa fidèle troupe pour interroger notre regard sur le destin d’Emma Bovary, héroïne du roman de Gustave Flaubert. Coincée dans un mariage sans joie et une ville de province étouffante, la jeune femme poursuit ses aspirations romantiques. Décrite parfois comme inconséquente, l’est-elle vraiment ?

Christophe Honoré fait appel à la littérature, au cirque et au cinéma pour mettre en scène le destin de cette femme victime de ses rêves. Si Emma est tout d’abord exposée sur la piste du cirque par les pantomimes des figures masculines qui l’encerclent, l’héroïne, incarnée par Ludivine Sagnier, reprend ensuite la parole pour affirmer sa sensualité, sa subjectivité, sa liberté.

Cinéaste et auteur reconnu, Christophe Honoré signe une œuvre ambitieuse, captant l’émotion pure et la vérité des personnages.

L’un des évènements théâtraux de cette saison ! .

