Bovary Madame – Christophe Honoré Mixt Nantes vendredi 6 février 2026.

Théâtre – D’après le roman « Madame Bovary » de Gustave Flaubert A-t-on déjà écouté Emma Bovary ? L’héroïne de Flaubert, qui a fui l’ennui pour suivre ses élans romantiques, reprend ici parole. Christophe Honoré convie Ludivine Sagnier, convoque le cirque et le cinéma, et relit l’histoire d’une femme qui voulait être libre. On a pu décrire Emma Bovary comme légère, son époque l’a jugée immorale, mais la connaît-on vraiment ? Femme coincée dans un mariage sans joie et une ville ennuyeuse, elle est devenue un personnage légendaire encerclée par les analyses littéraires.L’auteur, réalisateur et metteur en scène Christophe Honoré fait revivre les personnages masculins qui ont côtoyé l’héroïne. Sur le mode de la pantomime, ils lui font revivre les épisodes les plus marquants de son existence, jusqu’à ce qu’elle affirme enfin sa personnalité, sa sensualité, sa liberté. Chacun, chacune, se retrouve alors renvoyé à ses propres jugements sur la vie et les choix d’une femme. Texte et mise en scène : Christophe HonoréAvec Harrison Arévalo, Jean-Charles Clichet, Julien Honoré, Davide Rao, Stéphane Roger, Ludivine Sagnier, Marlène SaldanaCollaboration à la mise en scène : Christèle OrtuScénographie : Thibaut Fack Tout public à partir de 15 ans Durée : 2h45 Représentations dans la salle Super :vendredi 6 février 2026 à 20h30samedi 7 février 2026 à 17h30du lundi 9 au mercredi 11 février 2026 à 20h

