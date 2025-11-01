BOVARY MADAME | Gustave Flaubert Mis en scène par Christophe Honoré TANDEM Douai

BOVARY MADAME | Gustave Flaubert Mis en scène par Christophe Honoré 21 – 24 janvier 2026 TANDEM Nord

Prix du billet et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-21T19:30:00 – 2026-01-21T22:15:00

Fin : 2026-01-24T18:00:00 – 2026-01-24T20:45:00

Connaît-on vraiment Emma Bovary ? Pour les uns, elle n’est qu’une scandaleuse bourgeoise de province. Pour d’autres, une icône féministe. Depuis 1857, elle a été analysée sous toutes les coutures. Personnage énigmatique et fascinant, Emma Bovary a traversé les siècles. Éprise de liberté, elle ne cesse de se heurter aux interdits d’une société patriarcale, hypocrite et pudibonde. Christophe Honoré convoque le cirque, la pantomime et le cinéma pour brosser le portrait d’une héroïne qui retrouve le souffle de ses désirs et de ses espérances. Pour en finir avec nos jugements sur la vie et les choix d’une femme. On retrouve ici la famille d’actrices et d’acteurs du metteur en scène, et c’est à Ludivine Sagnier qu’il a confié le rôle d’Emma, celui d’une femme qui n’a jamais renoncé à son destin.

TANDEM Place du Barlet 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tandem-arrasdouai.eu/evenement/bovary-madame »}]

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés, audiodescription et langue des signes française Bovary Madame Gustave Flaubert

Théâtre de la Ville