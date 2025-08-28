Bovary Madame Le Cargo Le Quai à Angers Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:50:00

2026-01-30

Une pièce de Christophe Honoré, représentée au Quai à Angers, le vendredi 17 janvier 2025 à 20h.

Spectacle Hors les Murs / Le Quai à Angers.

Convoquer un orchestre de treize musiciens de Belgique et de Kinshasa pour revisiter des morceaux baroques, c’est aussi exubérant qu’évident ! Dix ans après la création de leur jubilatoire Coup Fatal, Alain Platel, Fabrizio Cassol et Rodriguez Vangama en proposent une version inédite.

C’est la troisième fois qu’Alain Platel est accueilli au Quai, après la fanfare d’En avant, marche ! dirigée par Steven Prengels et le Requiem pour L., qui déjà croisait les genres et réunissait quatorze musiciens de plusieurs continents. Dix ans après sa création par le contre-ténor congolais Serge Kakudji, le saxophoniste et compositeur Fabrizio Cassol et le chef d’orchestre Rodriguez Vangama, Coup Fatal continue à fusionner des phrases baroques avec de la musique congolaise traditionnelle et populaire, du rock et du jazz ; à revisiter la musique et les arias de Bach, Haendel, Gluck, Monteverdi ou Vivaldi par des balafons, des likembe, des xylophones et des percussions ; mettre en scène les dandys congolais qui chantent, dansent et fanfaronnent joyeusement. Un rideau de douilles en fond de scène pour ne pas oublier la violence et les guerres qui ont ravagé la République Démocratique du Congo, Coup Fatal est avant tout une invitation à la fête, à une joie de vivre qui résiste à l’adversité. Un pied de nez à la mort, frénétique, élégant et solaire.

On vous emmène ! Rendez-vous devant le Cargo pour un départ à 18h45.

Tout public à partir de 15 ans .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

A play by Christophe Honoré, performed at Le Quai in Angers, on Friday January 17, 2025 at 8pm.

German :

Ein Stück von Christophe Honoré, das am Freitag, den 17. Januar 2025 um 20 Uhr im Le Quai in Angers aufgeführt wird.

Italiano :

Una pièce di Christophe Honoré, in scena a Le Quai di Angers venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20.00.

Espanol :

Una obra de Christophe Honoré, representada en Le Quai de Angers el viernes 17 de enero de 2025 a las 20.00 horas.

